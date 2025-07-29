Когда заправлять авто: эксперты раскрыли "золотое правило" для водителей

Водителям дали важный совет / © Pixabay

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Эксперты по топливу советуют водителям не ждать, пока бак автомобиля станет почти пустым. Гордон Уоллис из Your NRG рекомендует заправляться, когда на датчике горючего показывает, что осталось примерно 80 километров до полного исчерпания.

Об этом пишет Express.

Это позволяет избежать риска неожиданно остановиться на дороге. Британская автомобильная ассоциация (АА) отмечает, что они ежегодно выезжают более чем на 10 500 поломок, вызванных именно отсутствием горючего или заряда.

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Почему именно 80 км?

Гордон Уоллис объясняет, что такой запас времени позволяет найти самые выгодные цены на топливо, вместо того, чтобы наспех выбирать заправку, когда топлива почти нет.

Кроме этого, эксперт отмечает риск повреждения автомобиля при езде с низким уровнем горючего. На дне бака может накапливаться мусор, который при малом объеме топлива может попасть в топливный фильтр и насос, засоряя их. Это может привести к проблемам с производительностью двигателя и дорогостоящим ремонтом.

«Полное исчерпание топлива может повредить топливный насос, особенно если он работает насухо, — добавляет Уоллис. — Обычно лучше поддерживать запас горючего по меньшей мере на четверть бака во избежание этих рисков».

Правила дорожного движения четко отмечают, что водители должны иметь достаточно топлива для поездки. Если автомобиль препятствует дороге из-за поломки, которой можно было избежать (например, окончания горючего), в Великобритании водителей могут оштрафовать на 100 фунтов стерлингов и начислить три штрафных балла.

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Британская автомобильная ассоциация также призывает водителей всегда иметь по меньшей мере четверть топливного бака, чтобы быть готовыми к непредсказуемым обстоятельствам, таким как неисправный датчик или длительные пробки.

Напомним, любителей заправляться на условные 500 гривен предупреждают, что система на АЗС заточена на выдачу определенного количества горючего, а не его стоимость. При средней цене бензина А95 на уровне 54,47 грн за литр на такую сумму вам положено примерно 9,18 литра горючего, но система округлит это значение — не в пользу водителя.