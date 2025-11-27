- Дата публикации
Кого из водителей в Украине обяжут повторно сдавать экзамены: разъяснение МВД
Кто может обменять права без тестирования и как проходит процедура – объяснение МВД.
В Украине временное водительское удостоверение действует два года, после чего его нужно обменять на постоянное. Однако автоматически пройти эту процедуру могут не все: для отдельных водителей предусмотрена обязательная повторная сдача экзаменов.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
В частности, речь идет о водителях, которые за два года допустили три и более нарушения правил дорожного движения. В МВД отмечают, что такое количество штрафов свидетельствует о недостаточной подготовке водителя и необходимости повторного подтверждения знаний.
Инструктор киевской автошколы Сергей Мороз объясняет:
"Если человек систематически нарушает ПДД, это означает, что он не полностью усвоил правила и навыки. Такие водители должны снова сдать экзамены - теорию и практику".
Как проходит повторная сборка
Процедура состоит из двух этапов:
Теоретический экзамен – тест на знание правил дорожного движения.
Практический экзамен – проверка умения управлять автомобилем в городских условиях.
Для прохождения повторных экзаменов необходимо:
Записаться через сервис Е-Запись на сайте МВД.
Подготовить паспорт, ИНН, действующее временное удостоверение и медицинскую справку.
Уплатить стоимость экзаменов: теория – 250 грн, практика – 420 грн.
После успешной сборки водителя выдают постоянные права сроком на 30 лет.
Кому перескладывать не нужно
Водители, получившие в течение действия временного удостоверения не более двух штрафов и не имевших уголовных правонарушений, могут обменять права без экзаменов.
Обмен возможен в сервисных центрах через электронный кабинет водителя или приложение "Дія". Стоимость процедуры – около 572 грн.
Что советуют юристы
Юрист в сфере транспортного права Андрей Колесник отмечает:
"Многие нарушения фиксируются автоматически, и даже несколько штрафов за превышение скорости могут стать основанием для пересложения. Перед обменом следует проверить свой статус в кабинете водителя".
