Кого из водителей в Украине обяжут повторно сдавать экзамены: разъяснение МВД

Водительское удостоверение

В Украине временное водительское удостоверение действует два года, после чего его нужно обменять на постоянное. Однако автоматически пройти эту процедуру могут не все: для отдельных водителей предусмотрена обязательная повторная сдача экзаменов.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В частности, речь идет о водителях, которые за два года допустили три и более нарушения правил дорожного движения. В МВД отмечают, что такое количество штрафов свидетельствует о недостаточной подготовке водителя и необходимости повторного подтверждения знаний.

Инструктор киевской автошколы Сергей Мороз объясняет:

"Если человек систематически нарушает ПДД, это означает, что он не полностью усвоил правила и навыки. Такие водители должны снова сдать экзамены - теорию и практику".

Как проходит повторная сборка

Процедура состоит из двух этапов:

Теоретический экзамен – тест на знание правил дорожного движения.

Практический экзамен – проверка умения управлять автомобилем в городских условиях.

Для прохождения повторных экзаменов необходимо:

Записаться через сервис Е-Запись на сайте МВД. Подготовить паспорт, ИНН, действующее временное удостоверение и медицинскую справку. Уплатить стоимость экзаменов: теория – 250 грн, практика – 420 грн.

После успешной сборки водителя выдают постоянные права сроком на 30 лет.

Кому перескладывать не нужно

Водители, получившие в течение действия временного удостоверения не более двух штрафов и не имевших уголовных правонарушений, могут обменять права без экзаменов.

Обмен возможен в сервисных центрах через электронный кабинет водителя или приложение "Дія". Стоимость процедуры – около 572 грн.

Что советуют юристы

Юрист в сфере транспортного права Андрей Колесник отмечает:

"Многие нарушения фиксируются автоматически, и даже несколько штрафов за превышение скорости могут стать основанием для пересложения. Перед обменом следует проверить свой статус в кабинете водителя".

