Конец "бензиновой" эры: шесть автопроизводителей отказались от выпуска машин на самом популярном топливе в мире

Конец "бензиновой" эры: шесть автопроизводителей отказались от выпуска машин на самом популярном топливе в мире

Это должно произойти к 2040 году.

Сразу шесть мировых автопроизводителей договорились об отказе относительно выпуска машин на бензине.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, недавно в шотландском городе Глазго прошла конференция по изменению климата. В рамках этого события шесть крупных автопроизводителей подписали право на то, что они обязаны отказаться от производства автомобилей с бензиновыми двигателями.

Как мы уже все знаем, авто с двигателями внутреннего воспламенения, несмотря на то, что их постоянно модифицируют и пытаются сделать экологичными, имеют очень большой процент загрязнения. Именно поэтому такие компании как BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo договорились до 2040 года продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Есть и такие, кто не согласился на такие условия. BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota и Volkswagen Group, решили не участвовать в Glasgow Declaration. Все потому, что им придется делать очень дорогие модификации в технологии и производстве. Тем более, что руководство таких стран как США, Китай и Япония не соглашается дать обещание развитию инфраструктуры зарядки электромобилей.

Конечно, пока они еще могут отказаться от инициативы, но если уже начали этот процесс, остановить его будет невозможно. Так что каждому автопроизводителю в конце концов придется переквалифицироваться в альтернативные виды топлива.

Ранее рассказывалось о том, когда и в каких странах откажутся от авто с ДВС.

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