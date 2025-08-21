"Красные флажки" при покупке авто: эксперт назвала главные признаки обмана

Авто / © Фото из открытых источников

Андреа Андерсон, одна из лучших дилеров Cadillac в США, поделилась главными «красными флажками». Это тревожные знаки, на которые следует обращать внимание при покупке нового авто. По ее словам, перекупы могут их использовать, чтобы скрыть важную информацию.

Об этом пишет Еxpress.

Тревожные знаки

Две цены за одно авто. Андерсон отмечает, что цена на автомобиль должна быть одинаковой, независимо от того, платите ли вы наличными или берете в кредит. Если дилер предлагает разные ставки или цены, это может быть признаком скрытых платежей. Это же касается и гарантии: процентная ставка за кредит должна оставаться неизменной, приобретаете ли вы авто с гарантией или без нее.

Нет подробной расшифровки цены. Эксперт советует всегда требовать полной разбивки всех дополнительных затрат. Если дилер предоставляет только общую цифру, это может свидетельствовать о попытках скрыть платежи за дополнительные услуги, такие как дополнительные ключи, тонированные окна или сервисные пакеты.

Дополнительные услуги включены в стоимость. Андерсон советует обсуждать стоимость запасного ключа, полного топливного бака и других дополнительных опций отдельно. Она подчеркивает, что эти вещи можно и нужно обсуждать, и некоторые из них, например дополнительный ключ, вы можете получить бесплатно.

Андерсон также рекомендует начинать переговоры до того, как вы зайдете в дилерский центр. Она предлагает позвонить туда заранее и попросить менеджера послать фотографии конкретного авто. Это поможет вам проверить, действительно ли машина налицо, и оценить, насколько продавец готов к сотрудничеству. Если он не желает предоставлять такую информацию, лучше отрешиться от сотрудничества с этим дилерским центром.

Напомним, покупка авто с пробегом всегда связана с риском. Внешний блеск может оказаться обманчивым: история эксплуатации предыдущего владельца часто определяет сколько еще прослужит авто.

В летнюю жару салон автомобиля очень сильно нагревается и даже с включенным в полную мощность кондиционером приходится долго ждать, пока он остынет. Впрочем, существует простой способ быстро снизить температуру в автомобиле.