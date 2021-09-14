Кто быстрее проедет 1 тысячу миль: соревнование бензинового авто против электрокаров

Электромобили потратили меньше денег на зарядку, чем авто с ДВС на заправку.

Блогер Маркес Браунли проверил, какой автомобиль быстрее проедет 1 000 миль (1 600 км): бензиновый или электрический.

Для эксперимента он взял Audi Q5 с ДВС и электрокары Tesla Model S Plaid и Ford Mustang Mach-E. Видео с экспериментом он опубликовал на своем YouTube-канале.

Браунли сравнил время, необходимое каждому автомобилю для прибытия в пункт назначения, а также общую стоимость бензина/электроэнергии, потраченной в течение поездки.

На первом этапе путешествия машины с полными баком и аккумуляторами отправились из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду. Audi сделала одну остановку для заправки. Tesla — три (но ей все равно удалось доехать без полной разрядки), а Ford имел проблемы с поломанными зарядными устройствами, которые заставляли водителя искать другие. В общем он сделал шесть остановок для зарядки.

Первый этап занял у Audi 11 часов и 8 минут, а Tesla прибыла через 47 минут. Mustang требовалось дополнительных 5 часов и 32 минуты, и он не доехал до водопада из-за неисправных зарядных устройств. Во время остановки в отеле автомобили не заряжали и не заправляли.

На второй день команда Ford решила не доверять информационно-развлекательной системе автомобиля и пользоваться собственными программами, чтобы найти рабочие зарядные станции. Audi первым вернулся на базу, завершив обратное путешествие за 7 часов и 21 минуту, и он имел одну остановку для заправки. Tesla доехала через 36 минут после трех остановок, а Ford требовал дополнительных 1 часа 28 минут после двух остановок.

В итоге Audi быстрее завершила два этапа за 18 часов 29 минут. На втором месте — Tesla Model S Plaid, который сделал это из-за 1 час и 32 минуты, тогда как Ford Mustang Mach E занял третье место с разницей в 7 часов и 32 минуты по сравнению с Audi.

Команда Audi Q5 потратила на бензин в целом 84,79 долларов, Tesla на электроэнергию — 66,35 долларов, а Mustang Mach-E — 61,25 долларов.

Браунли пришел к выводу, что самым большим преимуществом Tesla сравнению с другими электрическими автомобилями является сеть зарядок компании и информационно-развлекательная система, которая показывает, где именно остановиться, чтобы прибыть в пункт назначения наиболее эффективным способом.

Блогер признал, что не смог проехать на Tesla на одном заряде 560 км, о которых заявляет компания. В то же время Ford был ближе к своему показателю пробега в 471 км. Однако преимущество зарядной сети Tesla было очевидной.

Ford утверждает, что сеть зарядки FordPass является самой большой из доступных в США, но она включает не только сверхбыстрые зарядные устройства Electrify America, но и другие публичные сети, которые не столь быстрые или не так качественно поддерживаются.

Ранее сообщалось, что самый быстрый серийный автомобиль в истории от Tesla побил рекорд Porsche на легендарной трассе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку