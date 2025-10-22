Кто первым проедет перекресток?: тест на реальные навыки водителя

Тест ПДД / © Скриншот

Согласно правилам дорожного движения, обязанность пропускать приближающееся с правой стороны транспортное средство является одним из ключевых. Но что делать, если на перекрестке у каждого водителя дело тоже есть помеха?

Такую задачу опубликовал YouTube-канал "По! Правилам". На картинке мы видим красный и желтый легковые авто и синий грузовик на У-образном перекрестке. Все водители планируют поворот налево. Вопрос: в каком порядке они проедут перекресток? Вот возможные варианты:

Красный автомобиль — Желтый — Синий грузовик. Красный — Синий грузовик — Желтый. Желтый — Синий грузовик — Красный Желтый — Красный — Синий грузовик Грузовик — Красный — Желтый. Грузовик — Желтый — Красный Разъедутся по договоренности между водителями

Ситуацию усложняет то, что перекресток нерегулируемый, без светофоров и знаков приоритета, а дороги имеют одинаковый тип покрытия. То есть это обычный перекресток равнозначных дорог.

По правилам (пункт 16.12 ПДД) водители должны руководствоваться правилом препятствия справа. Но в этой ситуации каждый имеет препятствие направо, поэтому стандартное правило здесь не срабатывает.

Что делать? Кто-то из водителей должен проявить инициативу и дать пропускающий других сигнал. Например, если первым действует водитель грузовика и мигнул фарами, легковушки могут двигаться впереди.

В таком случае порядок будет: желтый – красный – грузовик.

Но это лишь пример – порядок всегда зависит от договоренности водителей на перекрестке. Поэтому правильный ответ – седьмой вариант: движение регулируется по взаимному согласию водителей.