Кто первым проедет перекресток?: тест на реальные навыки водителя
Проверьте свои знания ПДД! Кто первым проедет? Узнайте в нашем тесте.
Согласно правилам дорожного движения, обязанность пропускать приближающееся с правой стороны транспортное средство является одним из ключевых. Но что делать, если на перекрестке у каждого водителя дело тоже есть помеха?
Такую задачу опубликовал YouTube-канал "По! Правилам". На картинке мы видим красный и желтый легковые авто и синий грузовик на У-образном перекрестке. Все водители планируют поворот налево. Вопрос: в каком порядке они проедут перекресток? Вот возможные варианты:
Красный автомобиль — Желтый — Синий грузовик.
Красный — Синий грузовик — Желтый.
Желтый — Синий грузовик — Красный
Желтый — Красный — Синий грузовик
Грузовик — Красный — Желтый.
Грузовик — Желтый — Красный
Разъедутся по договоренности между водителями
Ситуацию усложняет то, что перекресток нерегулируемый, без светофоров и знаков приоритета, а дороги имеют одинаковый тип покрытия. То есть это обычный перекресток равнозначных дорог.
По правилам (пункт 16.12 ПДД) водители должны руководствоваться правилом препятствия справа. Но в этой ситуации каждый имеет препятствие направо, поэтому стандартное правило здесь не срабатывает.
Что делать? Кто-то из водителей должен проявить инициативу и дать пропускающий других сигнал. Например, если первым действует водитель грузовика и мигнул фарами, легковушки могут двигаться впереди.
В таком случае порядок будет: желтый – красный – грузовик.
Но это лишь пример – порядок всегда зависит от договоренности водителей на перекрестке. Поэтому правильный ответ – седьмой вариант: движение регулируется по взаимному согласию водителей.