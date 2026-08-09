Купили подержанное авто, а на него наложили арест: что делать и как вернуть деньги

Машина с наложенным арестом / © Unsplash

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Покупка подержанного автомобиля порой может обернуться неприятной неожиданностью — если предыдущий владелец имел долги, теперь уже на ваше авто могут наложить арест. Исполнители предпринимают такие меры при наличии решения суда относительно неуплаченных кредитов, алиментов, коммунальных платежей или штрафов. А что делать тем, кто «неудачно» купил машину и теперь не может ею пользоваться?

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Что делать, если на машину наложили арест за долги предыдущего владельца

Информацию об ограничениях на пользование авто вносят в Государственный реестр отягощений движимого имущества. Из-за задержек в системе или сознательного замалчивания со стороны продавца при подписании соглашения в сервисном центре МВД покупатель может даже не догадываться об имеющейся проблеме.

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В результате человек платит деньги, переоформляет транспорт, а впоследствии предстает перед риском изъятия машины и отказом бывшего владельца добровольно вернуть деньги.

Количество таких случаев увеличивается вместе с общим количеством исполнительных производств. Только за первое полугодие 2026 года их было более 5 миллионов. Автомобили остаются одним из ликвидных активов, на которые исполнители могут обратить взыскание.

Если вы стали таким потерпевшим покупателем, юристы советуют действовать последовательно:

Попытайтесь урегулировать вопрос в суд. Свяжитесь с продавцом с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги в обмен на машину. Обращение обязательно нужно фиксировать в письменном виде: отправлять заказным письмом или через мессенджеры, сохраняя скриншоты переписки. Обратитесь в исполнительную службу. Если продавец игнорирует претензии, покупателю нужно подать заявление о снятии ареста непосредственно исполнителю. К заявлению прилагается договор купли-продажи, акт приема-передачи и платежные документы. Если право собственности покупателя подтверждено, рассмотрение вопроса об отмене отягощения на практике может занять от 5 до 15 рабочих дней. В случае отказа исполнителя единственным выходом остается суд. Покупатель подает иск о признании права собственности и снятии ареста, в котором должен доказать свою добросовестность — то, что он не знал и не мог знать о существовании отягощений на момент покупки. Процесс может занять несколько месяцев, в течение которых пользование автомобилем будет оставаться под запретом.

Арест на авто на предыдущего владельца могли наложить за долги по алиментам, невыплаченные кредиты или неуплаченные налоги.

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Если покупатель берет такую машину, он рискует отказом в перерегистрации от сервисного центра МВД, изъятием авто исполнителями или длительными судебными процессами для возврата денег.

Обезопасить себя от покупки такого «кота в мешке» значительно проще, чем потом обращаться в суды. Именно поэтому перед покупкой подержанного авто проверьте его VIN-код и сведения о транспортном средстве в Государственном реестре отягощений движимого имущества.

Кроме этого, проверьте личные данные продавца через Автоматизированную систему исполнительных производств и Единый реестр должников. Окончательное переоформление проводите в сервисном центре МВД.

Внесите в договор купли-продажи отдельный пункт с гарантией продавца об отсутствии каких-либо отягощений и его прямую финансовую ответственность в случае их обнаружения. Это существенно упростит процесс возврата средств в судебном порядке.

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Если продавец отказывается сообщить VIN или предлагает оформить только генеральную доверенность вместо договора купли-продажи, это может свидетельствовать о наличии юридических рисков.

Как проверять подержанное авто при покупке

Напомним, покупка б/у авто требует системного подхода, ведь привлекательный внешний вид может скрывать серьезные технические проблемы, последствия ДТП или юридические риски.

Обзор нужно начинать со спокойной проверки документов, соответствия VIN-кода на всех деталях и анализа истории владения. Внешний обзор предполагает оценку состояния кузова, равенства зазоров, однородности покраски, а также износа салона, что помогает определить реальную интенсивность эксплуатации и реальность заявленного пробега.

Обязательным этапом является тщательный осмотр подкапотного пространства на утечки жидкостей и работу двигателя, а также оценка состояния подвески, шин и тормозной системы. Для обнаружения скрытых дефектов электроники необходимо провести компьютерную диагностику на независимом СТО, а при полноценном тест-драйве в разных режимах движения оценить работу трансмиссии, управляемость и общий комфорт.

Важно обращать внимание не только на мелкие детали износа и состояние авто, но и на поведение продавца — чрезмерная поспешность или отказ от проверки на СТО является поводом насторожиться.

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