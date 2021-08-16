Легендарная итальянская марка выпустит новый электрический кроссовер

Электрокар может выйти в 2026 году.

Итальянская марка Lancia может выпустить новый компактный электрический кроссовер.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Когда-то легендарный производитель сейчас переживает не лучшие времена. От упадка его спас популярный хэтчбек Ypsilon. Однако скоро бренд попытается снова возродить свою славу.

Альянс Stellantis, которому принадлежит Lancia, решил дать шанс некоторым компаниям, но если те начнут производить электрические автомобили.

По информации СМИ, итальянская марка разрабатывает сразу три новинки, среди которых электрический кроссовер. Журналистам стало известно, что он дебютирует в 2026 году. Ранее сообщалось, что именно в этом году бренд выпустит полностью электрический автомобиль.

Однако пока неизвестно, какую именно платформу используют для электрокара. В Stellantis заявляли, что Lancia, Alfa Romeo и DS Automobiles получат архитектуру STLA Medium, которая предназначена для средних и премиальных автомобилей.

Ранее сообщалось, что три премиальных бренда альянса Stellantis перейдут на электрические авто.

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