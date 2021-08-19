Лишь 10%: названа страна, где почти отказались от автомобилей на бензине и дизеле

Лишь 10%: названа страна, где почти отказались от автомобилей на бензине и дизеле

Полностью такие машины уйдут "в историю" в 2025 году.

Стала известна страна с высокой долей рынка электромобилей на планете.

Так, по информации Electrek, этой страной стала Норвегия.

Отмечается, что рыночная доля автомобилей с дизельным или бензиновым двигателями в этой скандинавской стране сократилась в этом году вдвое по сравнению с показателями 2020 года и составляет сейчас 10%. Это означает, что из каждых 20 новых проданных с начала этого года машин в Норвегии только 2 приходятся на машины с ДВС (по одной на бензине и на дизеле), остальные 18 — это электрокары или гибриды.

Ощутимые налоги на автомобили на ископаемом топливе, введенные правительством, и развитие инфраструктуры электротранспорта делают электромобили все более конкурентоспособными в Норвегии. В итоге на этом рынке доля EV больше, чем в любой другой стране мира. В 2020 продажи нового полностью электрического личного автотранспорта достигли рекордного показателя в 54%. А в 2021 Норвегия, вероятно, установит по этому показателю новый рекорд.

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Судя по последним данным, продажи новых электромобилей в стране составили 64,1% в июле и 58% рыночной доли — за все месяцы 2021 года. В то же время доли дизельных и бензиновых машин сократились более чем вдвое: за первые семь месяцев 2020 года они составляли 11,5% и 10,4%, соответственно, а за тот же период в 2021-м — уже всего по 5%. В абсолютных значениях в июле в Норвегии стало на 2 895 больше гибридов и на 6 731 больше чистых электромобилей.

Вот легковые автомобили в Норвегии, которые чаще всего продавались в июле 2021 года:

electrek.co

Норвегия запретит продажу новых машин на бензине и дизеле уже совсем скоро — в 2025 году. Это самый жесткий срок перехода на электротранспорт из всех стран мира.

Ранее рассказывалось о том, что в Норвегии собираются ввести налог для владельцев элитных электромобилей.

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