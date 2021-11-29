Лучший автомобиль года в Европе-2022: какие модели попали в финал конкурса

Победитель станет известен в феврале 2022 года.

Стали известны имена финалистов на победу в конкурсе Car of the Year 2022 (Европейское авто года – 2022).

Соответствующий список на своем официальном сайте опубликовали организаторы награды.

С самого начала на победу претендовали 39 моделей авто, но теперь их количество уменьшено до семи.

Итак, список финалистов конкурса выглядит следующим образом :

Cupra Born;

Ford Mustang Mach-E;

Hyundai Ioniq 5;

KIA EV6;

Renault Megane E-tech;

Skoda Enyaq iV;

Peugeot 308.

Условием для участия в этом конкурсе является то, что все участники соревнований должны продаваться как минимум в пяти европейских странах, быть доступными к тест-драйву и в соответствии с продажами. А экспертное жюри, в состав которого входят 60 автомобильных журналистов из 23 стран, должны в разных условиях оценить претендентов, и решить кто же получит награду Car of the Year 2022.

Победитель станет известен в феврале 2022 года.

Добавим, что традиция выбирать самый лучший автомобиль Европы была основана в 1963 году. Тогда в конкурсе победил британский Rover 2000. Прошлым победителем этой награды стал электрический хэтчбек Toyota Yaris.