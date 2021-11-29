Лучший автомобиль года в Европе-2022: какие модели попали в финал конкурса

Победитель станет известен в феврале 2022 года.
Стали известны имена финалистов на победу в конкурсе Car of the Year 2022 (Европейское авто года – 2022).
Соответствующий список на своем официальном сайте опубликовали организаторы награды.
С самого начала на победу претендовали 39 моделей авто, но теперь их количество уменьшено до семи.
Итак, список финалистов конкурса выглядит следующим образом:
- Cupra Born;
- Ford Mustang Mach-E;
- Hyundai Ioniq 5;
- KIA EV6;
- Renault Megane E-tech;
- Skoda Enyaq iV;
- Peugeot 308.
Условием для участия в этом конкурсе является то, что все участники соревнований должны продаваться как минимум в пяти европейских странах, быть доступными к тест-драйву и в соответствии с продажами. А экспертное жюри, в состав которого входят 60 автомобильных журналистов из 23 стран, должны в разных условиях оценить претендентов, и решить кто же получит награду Car of the Year 2022.
Победитель станет известен в феврале 2022 года.
Добавим, что традиция выбирать самый лучший автомобиль Европы была основана в 1963 году. Тогда в конкурсе победил британский Rover 2000. Прошлым победителем этой награды стал электрический хэтчбек Toyota Yaris.