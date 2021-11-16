Лучший автомобиль года в Европе-2022: объявлены имена претендентов

39 автомобилей со всего мира сразятся за победу на конкурсе.

Стали известны имена претендентов на победу в конкурсе Car of the Year 2022 (Европейское авто года – 2022).

Соответствующий список на своем официальном сайте опубликовали организаторы награды.

Так, за победу поспорят 39 моделей авто . Условием для участия в конкурсе является то, что все участники соревнований должны продаваться как минимум в пяти европейских странах, быть доступными к тест-драйву и соответственно к продажам. А экспертное жюри, в состав которого входят 60 автомобильных журналистов, должны в разных условиях по полной оценить претендентов, и решить кто же получит награду Car of the Year 2022.

Что ж, познакомимся с участниками поближе. Из большой троицы: BMW сразу четыре модели: это 2 Series Coupe, 2 Series Active Tourer, а также электрические i4 и iX. Audi зашли только с электрокарами: e-tron GT и Q4 e-tron, а Mercedes-Benz — C-Class, Citan и "бешеная электричка" EQS. Также из немецких производителей презентовали Volkswagen с их бестселлерами – Caddy, ID.4, T7 Multivan и Opel сразится за победу со своей новинкой – Mokka.

media.daimler.com

Среди других участников присутствуют Cupra Born, Dacia Spring, DS 4 и 9, Maserati MC20, McLaren Artura, Peugeot 308, Renault Arkana и Megane E-Tech, а также Skoda Enyaq iV и Fabia, MG EHS и Marvel R. Американцы пришли с более скромным списком – это Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.

skoda-storyboard.com

Японцы в этом году просто-таки чемпионы по новинкам: Honda HR-V, Lexus NX, Nissan Qashqai, Subaru Outback, а также две Toyota, Highlander и Yaris Cross. Корейские автопроизводители "заскочили" на конкурс с KIA EV6, Hyundai Bayon и Ioniq 5. Китайские бренды в последнее время удивляют своими автомобилями весь мир, поэтому логично, что они также будут соперничать за победу. От них на конкурс приехали Lynk&Co 01 и Aiways U5.

motor1.com

19 ноября судьи должны выбрать семерых финалистов, а уже 16 февраля мы узнаем, кто же стал победителем, и получил звание Car of the Year 2022.

Добавим, что прошлым победителем этой награды стал электрический хэтчбек Toyota Yaris.

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