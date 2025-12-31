ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
161
Время на прочтение
2 мин

Машина в подарок: придется ли отдавать часть в налогах

Узнайте, какие налоги и сборы нужно уплатить при получении автомобиля в дар, как оформить перерегистрацию в МВД и кому они не угрожают.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Авто

Авто

Рождественско-новогодний период часто сопровождается подарками, среди которых иногда оказываются автомобили. В Украине получение транспортного средства в дар предусматривает юридические и финансовые обязанности.

При оформлении договора дарения в сервисных центрах МВД одаренный обязан уплатить соответствующие налоги и сборы.

Кому налоги не нужны

Налоговые обязательства зависят от степени родства между дарителем и получателем.

  • Первая степень родства: родители, муж или жена, дети (включая усыновленные).

  • Вторая степень родства: родные братья и сестры, баба и дед, внуки.

Если автомобиль передается родственникам первой или второй ступени, налоги не уплачиваются. Для оформления договора нужно предоставить документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении или браке).

Налоги для других получателей

Если получатель не является близким родственником, придется оплатить:

  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 5% от оценочной стоимости транспортного средства.

  • Военный сбор: 5% (для военнослужащих – 1,5%).

  • Нерезиденты Украины: НДФЛ – 18%, военный сбор – 5%.

Налоги рассчитываются по оценочной стоимости авто, которую можно определить через:

  • автотовароведческую экспертизу в МВД;

  • субъектов оценочной деятельности, внесенных в государственный реестр;

  • среднерыночную стоимость сайта Министерства экономики.

Уплата налогов производится на имя получателя, а подтверждающие документы представляются администратору сервисного центра.

Перерегистрация транспортного средства

Чтобы оформить автомобиль на новое лицо, обратитесь в сервисный центр МВД с пакетом документов:

  • паспорт гражданина Украины;

  • справка о регистрационном номере налогоплательщика;

  • свидетельство о регистрации авто;

  • документы, подтверждающие родство или полномочия представителя.

Ограничения на перерегистрацию:

  • транспортное средство находится в кредите или лизинге;

  • на авто наложены ограничения;

  • у дарителя есть непогашенные задолженности.

Стоимость перерегистрации – ориентировочно 1306 грн. с новым номерным знаком, дополнительно может взиматься комиссия банка. Услуга предоставляется в день обращения.

Предварительная регистрация на услугу

Перед визитом в сервисный центр рекомендуется зарегистрироваться:

  • непосредственно в терминале в день обращения;

  • онлайн через сервис Е-Запись или мобильное приложение (App Store, Google Play) с возможностью бронирования до 21 дня вперед.

Дата публикации
Количество просмотров
161
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie