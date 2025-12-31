- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 2 мин
Машина в подарок: придется ли отдавать часть в налогах
Узнайте, какие налоги и сборы нужно уплатить при получении автомобиля в дар, как оформить перерегистрацию в МВД и кому они не угрожают.
Рождественско-новогодний период часто сопровождается подарками, среди которых иногда оказываются автомобили. В Украине получение транспортного средства в дар предусматривает юридические и финансовые обязанности.
При оформлении договора дарения в сервисных центрах МВД одаренный обязан уплатить соответствующие налоги и сборы.
Кому налоги не нужны
Налоговые обязательства зависят от степени родства между дарителем и получателем.
Первая степень родства: родители, муж или жена, дети (включая усыновленные).
Вторая степень родства: родные братья и сестры, баба и дед, внуки.
Если автомобиль передается родственникам первой или второй ступени, налоги не уплачиваются. Для оформления договора нужно предоставить документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении или браке).
Налоги для других получателей
Если получатель не является близким родственником, придется оплатить:
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 5% от оценочной стоимости транспортного средства.
Военный сбор: 5% (для военнослужащих – 1,5%).
Нерезиденты Украины: НДФЛ – 18%, военный сбор – 5%.
Налоги рассчитываются по оценочной стоимости авто, которую можно определить через:
автотовароведческую экспертизу в МВД;
субъектов оценочной деятельности, внесенных в государственный реестр;
среднерыночную стоимость сайта Министерства экономики.
Уплата налогов производится на имя получателя, а подтверждающие документы представляются администратору сервисного центра.
Перерегистрация транспортного средства
Чтобы оформить автомобиль на новое лицо, обратитесь в сервисный центр МВД с пакетом документов:
паспорт гражданина Украины;
справка о регистрационном номере налогоплательщика;
свидетельство о регистрации авто;
документы, подтверждающие родство или полномочия представителя.
Ограничения на перерегистрацию:
транспортное средство находится в кредите или лизинге;
на авто наложены ограничения;
у дарителя есть непогашенные задолженности.
Стоимость перерегистрации – ориентировочно 1306 грн. с новым номерным знаком, дополнительно может взиматься комиссия банка. Услуга предоставляется в день обращения.
Предварительная регистрация на услугу
Перед визитом в сервисный центр рекомендуется зарегистрироваться:
непосредственно в терминале в день обращения;
онлайн через сервис Е-Запись или мобильное приложение (App Store, Google Play) с возможностью бронирования до 21 дня вперед.