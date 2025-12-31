Машина в подарок: придется ли отдавать часть в налогах

Авто

Рождественско-новогодний период часто сопровождается подарками, среди которых иногда оказываются автомобили. В Украине получение транспортного средства в дар предусматривает юридические и финансовые обязанности.

При оформлении договора дарения в сервисных центрах МВД одаренный обязан уплатить соответствующие налоги и сборы.

Кому налоги не нужны

Налоговые обязательства зависят от степени родства между дарителем и получателем.

Первая степень родства: родители, муж или жена, дети (включая усыновленные).

Вторая степень родства: родные братья и сестры, баба и дед, внуки.

Если автомобиль передается родственникам первой или второй ступени, налоги не уплачиваются. Для оформления договора нужно предоставить документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении или браке).

Налоги для других получателей

Если получатель не является близким родственником, придется оплатить:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 5% от оценочной стоимости транспортного средства.

Военный сбор: 5% (для военнослужащих – 1,5%).

Нерезиденты Украины: НДФЛ – 18%, военный сбор – 5%.

Налоги рассчитываются по оценочной стоимости авто, которую можно определить через:

автотовароведческую экспертизу в МВД;

субъектов оценочной деятельности, внесенных в государственный реестр;

среднерыночную стоимость сайта Министерства экономики.

Уплата налогов производится на имя получателя, а подтверждающие документы представляются администратору сервисного центра.

Перерегистрация транспортного средства

Чтобы оформить автомобиль на новое лицо, обратитесь в сервисный центр МВД с пакетом документов:

паспорт гражданина Украины;

справка о регистрационном номере налогоплательщика;

свидетельство о регистрации авто;

документы, подтверждающие родство или полномочия представителя.

Ограничения на перерегистрацию:

транспортное средство находится в кредите или лизинге;

на авто наложены ограничения;

у дарителя есть непогашенные задолженности.

Стоимость перерегистрации – ориентировочно 1306 грн. с новым номерным знаком, дополнительно может взиматься комиссия банка. Услуга предоставляется в день обращения.

Предварительная регистрация на услугу

Перед визитом в сервисный центр рекомендуется зарегистрироваться:

