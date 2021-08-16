Маск рассказал, когда Tesla сможет начать работу гигафабрики в Германии

Хотя это может произойти и в 2022 году.

Гендиректор Tesla Илон Маск надеется, что гигафабрика компании в общине Грюнгайде, расположенная вблизи немецкой столицы Берлина, сможет начать свою работу в октябре 2021 года или вскоре после этого.

Об этом сообщает Reuters.

Компания планировала открыть завод раньше, но им помешало это сделать долгое оформления необходимых разрешений и сопротивление местных жителей. Однако теперь председатель Tesla очертил новые сроки запуска предприятия.

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"Мы надеемся получить одобрение на изготовление первых автомобилей, возможно, в октябре, если нам повезет", — сказал Маск.

Однако экологическое агентство в городе Бранденбург еще не дало окончательного разрешения, поэтому гигафабрика может открыться даже в 2022 году.

Завод Tesla столкнулся с проблемами, потому что территория частично перекрывает охранную зону питьевой воды и граничит с заповедником. Сам Маск отшучивался, что в регионе и так слишком много воды, и там часто идет дождь.

Ранее сообщалось, что Tesla на заводе под Берлином планирует выпускать ежегодно полмиллиона электрокаров.

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