Мастер создал деревянную копию Tesla Cybertruck: она будет участвовать в ралли

Мастер создал деревянную копию Tesla Cybertruck: она будет участвовать в ралли

Но ее основой была Acura MDX.

Мастер Си Джей Кромвель создал из дерева копию Tesla Cybertruck, которая в будущем будет участвовать в ралли.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Такую версию пикапа он назвал Plybertruck. Она уже стала популярной на Reddit, где пользователи дали ей разные клички, например, "Model Tree", что можно перевести как "деревянная модель".

Деревянный автомобиль будет участвовать в соревнованиях Gambler 500, что объясняет его далеко не идеальный внешний вид. Это ралли на 805 километров, в котором стоимость машин участников ограничена 500 долларами.

Plybertruck на самом деле создан на базе Acura MDX первого поколения, поэтому он не электрический, как настоящий Cybertruck. Однако ему точно удалось уложиться в 500 долларов.

Однако, после покупки авто за такую цену на его доработку можно расходовать не ограниченное количество денег, что позволило появиться дереву и панели освещения.

Facebook / Plybertruck

Ранее сообщалось, что энтузиасты провели краштест миниатюрной копии электрического пикапа Tesla.

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