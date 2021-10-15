Mazda обновила свой бюджетный кроссовер для одного из рынков

Mazda обновила свой бюджетный кроссовер для одного из рынков

Автомобиль стоит до 29 000 долларов.

Mazda обновила свой компактный кроссовер CX-3 для японского рынка.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Новая версия называется Super Edgy и имеет ряд обновлений дизайна, которые выделяют ее в линейке CX-3. Внешне автомобиль получил двухцветный кузов, верхняя часть которого окрашена в черный цвет.

Нижняя часть кузова также выполнена в глянцевом черном цвете, включая комплект колес. Для остальной части машины можно выбрать четыре цвета.

mazda.com

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Внутри Mazda использовала черную тему, но с заметными белыми вставками на приборной панели, накладках дверей и спинке передних сидений. Центральная часть спинки сиденья, поверхность сиденья и жалюзи кондиционера украшены медными акцентами.

Сиденья также получили вставки из искусственной кожи из материала, подобного замши, чтобы визуально и стильно улучшить ощущения в салоне.

Mazda CX-3 Super Edgy стоит от 2 491 500 иен (21 800 долларов) до 3 212 000 иен (28 200 долларов), в зависимости от выбранных вариантов трансмиссии и силовой установки.

Ранее сообщалось, что шпионы "поймали" новую Mazda, которая создана на базе популярного гибрида Toyota.

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