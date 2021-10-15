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Mazda обновила свой бюджетный кроссовер для одного из рынков

Mazda обновила свой бюджетный кроссовер для одного из рынков

mazda.com

Автомобиль стоит до 29 000 долларов.

Mazda обновила свой компактный кроссовер CX-3 для японского рынка.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Новая версия называется Super Edgy и имеет ряд обновлений дизайна, которые выделяют ее в линейке CX-3. Внешне автомобиль получил двухцветный кузов, верхняя часть которого окрашена в черный цвет.

Нижняя часть кузова также выполнена в глянцевом черном цвете, включая комплект колес. Для остальной части машины можно выбрать четыре цвета.

© mazda.com
mazda.com

Внутри Mazda использовала черную тему, но с заметными белыми вставками на приборной панели, накладках дверей и спинке передних сидений. Центральная часть спинки сиденья, поверхность сиденья и жалюзи кондиционера украшены медными акцентами.

Сиденья также получили вставки из искусственной кожи из материала, подобного замши, чтобы визуально и стильно улучшить ощущения в салоне.

Mazda CX-3 Super Edgy стоит от 2 491 500 иен (21 800 долларов) до 3 212 000 иен (28 200 долларов), в зависимости от выбранных вариантов трансмиссии и силовой установки.

Ранее сообщалось, что шпионы "поймали" новую Mazda, которая создана на базе популярного гибрида Toyota.

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