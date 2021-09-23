Mazda обновила свою бюджетную модель и добавила ей новую версию

Автомобиль получил 1,5-литровый двигатель на 110 л.с.
В Австралии была обновлена линейка Mazda 2, которая также получила новую версию G15 Pure SP.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Последняя базируется на Mazda 2 G15 Pure и получила черные 16-дюймовые колеса, черные зеркала, черную переднюю решетку радиатора и хромированные выхлопные трубы. Интерьер отделан сочетанием черной тканевой обивки и красной отделки.
В общем модель получила новый оттенок под названием Platinum Quartz Metallic который доступен для седанов и хэтчбеков. Полиметаллический серый, что ранее предлагался исключительно для последних, теперь также доступен для седана.
Местный ассортимент авто теперь состоит из G15 Pure, G15 Pure SP, G15 Evolve Hatch, G15 GT Hatch и GT Sedan. Ключевое обновление для всех этих моделей — включение напоминаний о ремнях безопасности задних сидений в стандартную комплектацию.
Все модели Mazda 2, которые продаются в Австралии, оснащенные 1,5-литровым четырехцилиндровым Skyactiv-G, который выкачивает 110 л.с. и 106 Нм крутящего момента. Этот агрегат можно сочетать с шестиступенчатой автоматической или механической коробками передач.
Стандартными функциями всех Mazda 2 являются светодиодные фары, круиз-контроль, телескопический руль, 7-дюймовая информационно-развлекательная система с Apple CarPlay и Android Auto и кнопочный запуск без ключа.
Также машина оснащена мониторингом слепых зон, динамическим контролем стабильности, G-Vectoring Control Plus, задними датчиками парковки, камерой заднего хода и системой Smart City Brake Support с функцией обнаружения пешеходов.
Ранее сообщалось, что обновленная Mazda 2 выйдет в Великой Британии 1 октября и будет стоить от 22 879 долларов.