Mazda обновит свой популярный компактный хэтчбек: названа стоимость

Mazda 2 получила доработанный двигатель и новый цвет кузова

Mazda обновит третье поколение модели 2, которая будет стоить от 22 тысяч долларов.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Нынешнее поколение было представлено ​​еще в 2014 году, но в 2019 его значительно усилили рядом обновлений. Чтобы сохранить конкурентоспособность своего автомобиля, Mazda решила придать ему новые комплектации и улучшить эффективность для 2022 модельного года.

Mazda 2 выпускается исключительно с атмосферным гибридным 1,5-литровым двигателем Skyactive-G, но для новинки его доработали. Агрегат поставляется с тремя различными показателями мощности — 74 л.с., 89 л.с. и 113 л.с.

Последняя версия является новым дополнением и сочетается исключительно с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, тогда как средняя конфигурация может быть дополнительно соединена с автоматической. Два самых мощных варианта оснащены 24-вольтовой гибридной системой Mazda M Hybrid.

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Возможно, Mazda 2 не относится к самым мощным автомобилям B-сегмента, но ее хвалят за управляемость и веселое вождение благодаря спортивной подвеске и системе Mazda G-Vectoring Control Plus.

Визуально модель никак не изменилась. Разве что добавился новый цвет Platinum Quartz Metallic, который включает в себя 12 оттенков. В зависимости от мощности двигателя Mazda 2 доступна в комплектациях SE-L, Sport, GT Sport и GT Sport Tech.

Все они стандартно оснащены навигацией, круиз-контролем, Bluetooth и кондиционером. Sport получила беспроводной Apple CarPlay, а GT Sport — цветной дисплей, камеру заднего хода и подогрев передних сидений и руля.

Самая популярная модель GT Sport Tech имеет еще больше функций, включая адаптивные светодиодные фары, систему контроля слепых зон и заднего хода, а также камеру на 360 градусов.

Обновленная Mazda 2 выйдет в Великой Британии 1 октября. Цены будут колебаться от 16 475 фунтов стерлингов (22 879 долларов) за базовый SE-L до 20 845 фунтов стерлингов (28 948 долларов) за флагманскую комплектацию GT Sport Tech.

Информации о совершенно новой Mazda 2 четвертого поколения не очень много. Существует большая вероятность, что она разделит свою основу из Toyota Yaris, однако есть также сообщения о том, что разрабатывается отдельный преемник модели.

Ранее сообщалось, что Mazda отозвала более 260 000 автомобилей популярной модели из-за травмоопасного логотипа.

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