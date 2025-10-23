Механики назвали авто, которые не ломаются годами

Авто / © Pexels

Даже при ограниченном бюджете на вторичном рынке можно найти автомобили, способные прослужить многие годы. Специалисты назвали ряд надежных б/у моделей, которые можно приобрести в США, имея до 10 000 долларов.

Об этом пишет MMR.

Лидеры надежности

Тойота. Старые модели японского производителя, несмотря на большие пробеги, остаются одними из самых надежных, по словам механиков. Особое внимание советуют обратить на стильное купе Scion tC .

Мазда. Эти автомобили ценятся за долговечность и умеренные затраты на обслуживание. Рекомендуемые модели: кроссовер Mazda CX-9 (с 3,7-литровым V6) и Mazda3 (с 2,3-литровым мотором).

Хонда. Для поклонников спортивной езды и компактных авто эксперты выделили Honda Civic Si, сочетающую надежность с отличной управляемостью.

Неожиданные, но надежные варианты

Dodge Avenger. Специалисты рекомендуют седан 2007-2014 годов выпуска, но с важным условием: стоит выбирать версии с 2,4-литровым двигателем без системы MultiAir .

Volvo 1980-х. Если бюджет очень ограничен, механики рекомендуют направить внимание на старенькые модели Volvo, которые они именуют «маленькими танками» за их способность выдерживать десятилетия без суровых поломок.

