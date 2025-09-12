Мелочи, которие уничтожают ваш автомобиль: эксперты назвали семь привычек водителей, которых следует избегать

Водить авто / © Pixabay

Даже самый дорогой автомобиль можно испортить, и часто виноваты в этом не плохие дороги, а сами водители. Многие привычки автовладельцев могут незаметно ухудшать его состояние, в частности влияя на внешний вид и техническое состояние.

Эксперты назвали семь распространенных привычек автомобилистов, которые могут привести к повреждению транспортного средства.

1. Использование автоматических моек

Автоматические мойки, несмотря на удобство, могут оставлять мелкие царапины на кузове. Хотя машина выглядит чистой, после таких моек на поверхности краски появляется легкая паутинка из мелких повреждений.

2. Плохой уход за авто зимой.

Чтобы избежать коррозии, зимой важно регулярно смывать с автомобиля соль, грязь и реагенты. В противном случае эти химические вещества быстро повредят лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

3. Протирание пыли сухой тряпкой

Использование сухой тряпки для протирания пыли может привести к образованию микроцарапины. Из-за применения такого метода уборки краска вашего авто может выглядеть потертой.

4. Отказ от полировки и защитного покрытия

Чтобы кузов всегда выглядел как новый, важно не забывать о полировке и защитных покрытиях. Их отсутствие делает поверхность тусклой и склонной к повреждениям.

5. Парковка «вплотную»

Паркуясь очень близко к другим машинам, водители часто рискуют получить мелкие повреждения — царапины и сколы на дверях.

6. Курение и употребление пищи в салоне

Курение и еда в салоне оставляют после себя запахи и пятна, которые трудно удалить. Поэтому водителям следует учитывать это тогда, когда вздумается выкурить сигарету или съесть любимый вкус.

7. Экономия на щетках и жидкости для мытья стекла

Пренебрежение качественными щетками стеклоочистителя и экономия на моющей жидкости приводят к плохой видимости и грязным следам на ветровом стекле.

Все эти привычки, на первый взгляд, мелочны, однако именно они оказывают существенное влияние на внешний вид транспортного средства, снижая его визуальную привлекательность и вызывая преждевременное старение кузова.

