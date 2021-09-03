Минивэн Toyota превратили в дом на колесах: что может вместить такой кемпер

Минивэн Toyota превратили в дом на колесах: что может вместить такой кемпер

Он многофункционален и имеет все необходимое для отдыха на природе.

Компания Oasis Camper Vans превратила минивэн Toyota Sienna в дом на колесах.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Хотя автомобиль имеет сравнительно небольшие размеры, его удалось сделать достаточно функциональным. Он конечно не такой удобный как традиционные кемперы, но имеет все необходимое для отдыха на природе.

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Внутри сняли сиденья третьего ряда, что позволило обустроить там кухню, которая включает мойку, портативную плиту и холодильник. Также там установили два галлона пресной воды для раковины и ведро для стока.

Под кухней Sienna также есть отделение для хранения вещей. Также салоне предусмотрели немного места для сидения и лавку, которые можно превратить в кровать.

Oasis Camper Vans позволяет клиентам выбирать тип дерева для шкафа, цвет пола и обивку стульев и штор. Компания также переделывает на кемперы Dodge Grand Caravan, Honda Odyssey и Chrysler Pacifica.

Ранее сообщалось, что немцы представили роскошный дом на колесах за 7,7 миллиона долларов.

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