Мировой автопроизводитель отказался строить завод в России: помешала власть страны

BMW пыталось договориться о строительстве предприятия с 2013 года.

Немецкий автопроизводитель BMW отказался строить собственный завод в России.

Об этом сообщает сайт "Газета.Ru" со ссылкой на председателя BMW Group в стране Штефана Тойхерта.

Он рассказал, что компания не смогла договориться с российскими властями о строительстве предприятия.

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"Да, мы рассматривали этот вопрос с российским правительством. К сожалению, мы не смогли прийти к оптимальному решению по СПИКу (специальный инвестиционный контракт — прим.) до того момента, когда условия его заключения изменились", — сообщил Тойхерт.

Несмотря на это производитель планирует расширить производственные мощности в городе Калининград.

Отмечается, что BMW пытались договориться о строительстве завода еще с 2013 года, но этого не произошло, потому что через два года на российском рынке упал объем продаж новых авто. После этого проект отложили на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что BMW проведет отзывную кампанию ряда моделей.

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