Мировой автопроизводитель полностью остановил выпуск машин на главном заводе

Около 6 тысяч сотрудников предприятия будут переведены на сокращенный рабочий день.

Немецкий автопроизводитель Audi принял решение полностью остановить выпуск машин на главном заводе в Ингольштадте.

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что все сборочные линии будут простаивать минимум до 30 августа.

Первая линия завершит работу из-за переоборудования для того, того, чтобы начать производство электрического кросса Q6 e-tron. Остановку двух других линий связали с отсутствием специальных микросхем. По этой причине 6 тысяч сотрудников автозавода будут переведены на неполный рабочий день.

Такие же проблемы наблюдаются на автозаводе в Неккарзульме. Здесь почти 4 тысячи работников не смогут работать несколько дней в полную смену. Еще Audi запланировала в сентябре уменьшить рабочие дни, пообещав компенсировать возникающий простой дополнительными рабочими сменами в выходные.

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В первой половине 2021 года из-за перебоев с поставками компонентов Audi не смогла выпустить около 50 тысяч автомобилей, на которые уже были оформлены заказы. Проблемы с выпуском машин испытывают и другие премиальные производители из Германии. Так, за неимением микрочипов BMW может выпустить на 70-90 тысяч автомобилей меньше по сравнению с планом на 2021-й.

Добавим, что объемы производства автомобильных комплектующих сократились из-за новой волны пандемии коронавируса и ограничительных мер, наложенных на производителей компонентов в разных странах. Плюс ко всему сказываются массовый простой автомобильных заводов весной и летом прошлого года, из-за чего были сокращены заказы, а теперь отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению спроса.

Ранее рассказывалось о том, что в США обнаружили проблему у почти полсотни тысяч автомобилей четырех премиальных брендов.

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