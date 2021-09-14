Мировой автопроизводитель проведет в Китае серьезную отзывную кампанию: какие модели "пострадают" и почему

Мировой автопроизводитель проведет в Китае серьезную отзывную кампанию: какие модели "пострадают" и почему

Основная доля машин отправится в сервисные центры в конце октября.

Компания BMW China Automotive Trading приняла решение провести существенный отзыв автомобилей из Поднебесной.

Об этом сообщает Xinhua.net.

Отмечается, что в сервисные центры отправится 142 754 экемпляра машин немецкой марки.

Причиной такого является потенциальная угроза утечки топлива. Издержки, связанные с конструкцией и процессом изготовления топливных баков, могут привести к утечке топлива при заправке баков полностью, что создаст угрозу для безопасности.

Также читайте В США обнаружили проблему в почти полсотни тысяч автомобилей четырех премиальных брендов

Так, согласно заявлению, опубликованному Государственным управлением КНР по регулированию рынка, отзыву подлежат автомобили моделей: 116i, 118i, 120i, 125i, 218i, 220i, 320i, 325i, 328i, 330i, 340i, 420i, 428i, 430i, 435i, 440i, M135i, M2, M235i, M3, M4 и Active Hybrid 3, выпущенные в период с 7 сентября 2011 по 30 апреля 2016 года.

На днях уже начался отзыв автомобилей 3-й серии, а отзывы других транспортных средств стартуют с 29 октября. Автопроизводитель проверит состояние отозванных автомобилей и бесплатно заменит неисправные детали.

Добавим, недавно BMW уже объявила о проведении отзывной кампании ряда моделей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку