Мировой производитель остановил выпуск автомобилей: что стало причиной

До конца недели не сойдет с конвейера ни одна машина.

Немецкий производитель Volkswagen принял решение приостановить производство автомобилей.

Об этом сообщает Automobilewoche.

Отмечается, что заводы Volkswagen в Цвиккау и Дрездене на этой неделе не выпустят ни единого электромобиль. Причиной этого является нехватка чипов.

Как известно, дефицит полупроводников на сегодняшний день является одной из наиболее обсуждаемых и острых тем в мировом автопроме. Достаточно лишь посмотреть на проблемы, которые влечет за собой этот кризис, и станет понятно, что у него иногда кошмарные последствия для производителей.

Несмотря на то, что новый приказ затрагивает только два завода в Саксонии, но и этого вполне достаточно, чтобы ударить по бизнесу, потому что VAG не досчитается 5 тысяч электрокаров Volkswagen ID.3, ID.4, Audi Q4 Sportback, и Cupra Born.

Интересно, что это впервые, когда от дефицита страдают саксонские предприятия, поскольку концерн перераспределял основную массу чипов на выпускавшиеся там электромобили. И делалось это чаще всего в ущерб основному производству в Вольфсбурге. Кроме того, следует отметить, что VAG также пришлось остановить завод по выпуску двигателей внутреннего сгорания в Хемнице.

Ранее рассказывалось о том, что Volkswagen снимает с производства исторический седан.