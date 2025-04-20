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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
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Могут не пустить за руль за границей: украинским водителям напомнили о важном документе

Этот документ обязателен во многих странах мира, особенно вне Европы.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Украинским водителям напомнили о важном документе

Украинским водителям напомнили о важном документе. / © pixabay.com

Украинцам, планирующим путешествия за границу и намеренным управлять автомобилем, рекомендуется оформить международное водительское удостоверение (МПО). Этот документ обязателен во многих странах мира, особенно вне Европы.

Об этом рассказывают на портале "Эксперт".

В каких странах нужно МПО?

Международное удостоверение признается в государствах, присоединившихся к:

  • Женевской конвенции 1949 г. (США, Канада, Австралия, Япония, Египет и другие)

  • Венской конвенции 1968 г. (большинство европейских стран)

В ЕС действует украинское национальное удостоверение нового образца, но для поездок в другие страны МПО является обязательным – без него могут отказать в аренде авто или даже оштрафовать.

Как получить МПО?

Для оформления требуется:

  • Действительное украинское водительское удостоверение

  • Паспорт гражданина Украины или ID-карта

  • Загранпаспорт

  • Фото 3,5×4,5 см

  • Квитанция об оплате админсбора

Документ оформляется в сервисном центре МВД в течение 5 рабочих дней и действует 3 года.

Важно знать:

  • МПО не заменяет национальные права, а только является их официальным переводом.

  • Если украинское удостоверение теряет силу, МПО автоматически становится недействительным.

  • В случае потери или повреждения МПО его можно восстановить.

Перед поездкой следует уточнить требования водителей в конкретной стране, поскольку некоторые государства могут иметь дополнительные правила.

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