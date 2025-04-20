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Могут не пустить за руль за границей: украинским водителям напомнили о важном документе
Этот документ обязателен во многих странах мира, особенно вне Европы.
Украинцам, планирующим путешествия за границу и намеренным управлять автомобилем, рекомендуется оформить международное водительское удостоверение (МПО). Этот документ обязателен во многих странах мира, особенно вне Европы.
Об этом рассказывают на портале "Эксперт".
В каких странах нужно МПО?
Международное удостоверение признается в государствах, присоединившихся к:
Женевской конвенции 1949 г. (США, Канада, Австралия, Япония, Египет и другие)
Венской конвенции 1968 г. (большинство европейских стран)
В ЕС действует украинское национальное удостоверение нового образца, но для поездок в другие страны МПО является обязательным – без него могут отказать в аренде авто или даже оштрафовать.
Как получить МПО?
Для оформления требуется:
Действительное украинское водительское удостоверение
Паспорт гражданина Украины или ID-карта
Загранпаспорт
Фото 3,5×4,5 см
Квитанция об оплате админсбора
Документ оформляется в сервисном центре МВД в течение 5 рабочих дней и действует 3 года.
Важно знать:
МПО не заменяет национальные права, а только является их официальным переводом.
Если украинское удостоверение теряет силу, МПО автоматически становится недействительным.
В случае потери или повреждения МПО его можно восстановить.
Перед поездкой следует уточнить требования водителей в конкретной стране, поскольку некоторые государства могут иметь дополнительные правила.
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