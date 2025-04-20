Могут не пустить за руль за границей: украинским водителям напомнили о важном документе

Украинским водителям напомнили о важном документе. / © pixabay.com

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Украинцам, планирующим путешествия за границу и намеренным управлять автомобилем, рекомендуется оформить международное водительское удостоверение (МПО). Этот документ обязателен во многих странах мира, особенно вне Европы.

Об этом рассказывают на портале "Эксперт".

В каких странах нужно МПО?

Международное удостоверение признается в государствах, присоединившихся к:

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Женевской конвенции 1949 г. (США, Канада, Австралия, Япония, Египет и другие)

Венской конвенции 1968 г. (большинство европейских стран)

В ЕС действует украинское национальное удостоверение нового образца, но для поездок в другие страны МПО является обязательным – без него могут отказать в аренде авто или даже оштрафовать.

Как получить МПО?

Для оформления требуется:

Действительное украинское водительское удостоверение

Паспорт гражданина Украины или ID-карта

Загранпаспорт

Фото 3,5×4,5 см

Квитанция об оплате админсбора

Документ оформляется в сервисном центре МВД в течение 5 рабочих дней и действует 3 года.

Важно знать:

МПО не заменяет национальные права, а только является их официальным переводом.

Если украинское удостоверение теряет силу, МПО автоматически становится недействительным.

В случае потери или повреждения МПО его можно восстановить.

Перед поездкой следует уточнить требования водителей в конкретной стране, поскольку некоторые государства могут иметь дополнительные правила.

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