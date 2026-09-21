Мошенники продают украденные авто: как проверить документы и VIN перед покупкой

Как проверить авто до покупки / © pixabay.com

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Чтобы защитить себя от мошенников при покупке авто, специалисты рекомендуют обязательно проверять регистрационные бумаги, сопоставлять сведения из свидетельства о регистрации с реальным состоянием транспортного средства и пользоваться официальным онлайн-сервисом Главного сервисного центра МВД.

Больше о правилах проверки документов при покупке авто рассказала для «24 Право» адвокат Адвокатского объединения «Компетенс» Марина Суткович.

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Защититесь от мошенников: как проверить, не поддельные ли документы на авто

Выявить ненадежного продавца помогают первоочередной обзор и привлечение специалистов для экспертного исследования. Также обращайте внимание на то, кто именно передает ключи от машины и какими полномочиями наделен этот человек. Встречу не всегда может проводить владелец машины.

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Перед покупкой обязательно проверьте следующие сведения об автомобиле:

марку;

модель;

номерной знак;

VIN-код.

Информация должна совпадать во всех документах и реестрах. Проверить свидетельство о регистрации по серии и номеру можно на официальном онлайн-ресурсе Главного сервисного центра МВД. Однако если документы на авто были выданы до 2013 года, сделать это, скорее всего, не удастся.

Адвокат советует сопоставить доступный для обзора VIN-код с тем, который указан в свидетельстве о регистрации. Также стоит заказать экспертное исследование. Специалисты могут установить подлинность идентификационных номеров. Также при осмотре выясняют, не пытались ли номера узлов и агрегатов уничтожить, изменить или подделать.

Параллельно проверяется подлинность самих регистрационных документов и их соответствие автомобилю.

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«Самостоятельно покупатель не сможет достоверно установить, не менялись или не подделывались ли идентификационные номера автомобиля. Например, после угона автомобиля VIN или другие идентификационные номера могут изменить или подделать, чтобы скрыть факт угона и усложнить идентификацию автомобиля как находящегося в розыске», — объясняет адвокат.

Если продавец против того, чтобы вы заказывали такое исследование, это повод серьезно задуматься над его мотивами.

Проверьте продавца

Марина Суткович советует отдельно проверять человека, который продает вам авто. Машину может продавать не только собственник, но и его официальный представитель или комиссионер. Выясните, имеет ли представитель юридическое право отчуждать конкретный автомобиль и по какой цене.

Если машину продает комиссионер, изучите договор комиссии: дату, стороны, предмет соглашения и объем полномочий. Комиссионер должен состоять на учете в Главном сервисном центре МВД как предприятие, торгующее автомобилями.

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Свяжитесь с владельцем авто и расспросите о причине продажи. Бывают случаи, когда владельцы не знают, что их авто кто-то продает.

Юрист подчеркивает: все проверки нужно провести до того, как вы заплатите деньги. Если продавец пытается скрыть документы или категорически отказывается от проверки, от покупки стоит отказаться сразу.

Также помните, что договор купли-продажи авто, оформленный через приложение «Дія», хранится в системе только месяц. Загрузите PDF-файл на телефон, компьютер или в облачное хранилище.

Украинцев обманывают при покупке авто: новая схема

Напомним, в Украине распространился новый обман при покупке авто в интернете, где мошенники привлекают покупателей фейковыми объявлениями с заниженной ценой, историями о срочном выезде за границу или «однодневными» скидками.

В МВД предостерегают не перечислять аванс или полную сумму до личного досмотра машины и проверки документов. Основные сигналы опасности — отказ продавца предоставить VIN-код, общение только в мессенджерах, отсутствие телефонной связи, требование предоплаты, заблокированные комментарии, нежелание проверять авто на СТО и предложение оформить сделку без участия покупателя.

Перед покупкой важно проверить профиль продавца, сверить фото через поиск по изображениям, а серию и номер свидетельства о регистрации через официальный сервис «Проверка документов» на сайте ГСЦ МВД. Для безопасной покупки автомобиля правоохранители рекомендуют оформлять сделку только официально: бесплатно в сервисном центре МВД или дистанционно через приложение «Дія».

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