Моторист раскрыл важную деталь о прогреве двигателя летом: это убережет от ремонта авто

С началом теплых дней многие водители пренебрегают прогреванием двигателя, ссылаясь на рекомендации современных производителей. Автогиганты уверяют, что прогрев не требуется ни летом, ни зимой. Однако моторист объясняет, почему это мнение может быть обманчивым и почему следует уделять этому внимание.

Прогрев двигателя необходим для того, чтобы смазка равномерно распределилась по всем деталям. Это значительно увеличивает долговечность двигателя и его ресурс. Моторист отмечает: независимо от времени года достаточно выделить несколько минут на эту процедуру.

Главное правило — избегать высоких нагрузок в первые 5–7 минут после запуска. За это время все системы, включая трансмиссию (как автоматическую, так и механическую), достигают рабочей температуры. Важно также плавно переключать передачи, чтобы не перегружать систему.

По мнению эксперта, производители уверяют, что прогрев не обязателен, поскольку это соответствует их бизнес-интересам. Мотор, работающий без должного прогрева, может без проблем отработать гарантийный срок. После его окончания износ деталей приводит к дорогостоящим ремонтам, что выгодно для компаний.

