Может заряжаться прямо во время поездки: в Германии презентовали электрофургон, не имеющий серийных аналогов

Может заряжаться прямо во время поездки: в Германии презентовали электрофургон, не имеющий серийных аналогов

Полученная энергия позволяет до 15% увеличить запас хода.

На автосалоне IAA Mobility 2021 Мюнхене представили уникальный электрический фургон — L CITY Koffer.

Отмечается, что этот экологически чистое транспортное средство не имеет никаких аналогов в серийном производстве, передает Autocentr.

Главной особенностью электрофургона является фотоэлектрическая система, расположенная на грузовом отделении транспортного средства. В результате машина может заряжать батареи прямо на ходу или статически в течение дня. Полученная энергия позволяет до 15% увеличить запас хода абсолютно экологически чистым способом.

Что же касается технических параметров, то благодаря модульной конструкции шасси L CITY Koffer может иметь различные размеры грузового отсека и разное количество аккумуляторных блоков.

Так, например, в версии S длина автомобиля равна 4 340 мм, грузоподъемность 900 кг, а объем грузового отсека 7,5 м куб. В исполнении M длина составляет 4 860 мм, а полезный объем 12 м куб. А вот модификации L и XL уже трехосные — 5 340 и 5 830 мм. Их грузоподъемность составляет соответственно 1 140 и 1 300 кг, а внутренний объем грузового отсека — 10,5 и 16 кубометров.

Ранее рассказывалось о том, что британцы создали уникальный электрофургон с необычной функцией.

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