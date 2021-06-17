Может затронуть Украину: в США стоимость автомобилей с пробегом достигла 68-летнего рекорда

Цена новых машин перевалила за 38 тысяч долларов.

В США существенно выросла стоимость автомобилей с пробегом.

Так, по итогам мая цена на подержанные машины из-за океана достигла 68-летнего рекорда.

Отмечается, что из-за нехватки ряда ключевых товаров, включая компьютерные чипы, замедленно производство новых авто, средняя цена которых, по данным исследовательской компании JD Power, в мае достигла для США рекордной отметки — более 38 тысяч долларов.

Благодаря росту цен на новые автомобили и пандемии COVID-19 старые автомобили становятся все более ценным товаром, даже несмотря на увеличение их возраста.

По данным IHS, последние 15 лет средний возраст автомобилей в американском автопарке неуклонно растет и в прошлом году достиг отметки 12 лет, что на 2 месяца больше, чем годом ранее.

Такое стремительное увеличение этого показателя эксперты объясняют тем, что в пандемию автомобили не проходят столько километров как раньше, сохраняя ресурс для дальнейшей эксплуатации. В результате автовладельцы все чаще отказываются от утилизации своих старых авто, вкладывая деньги в поддержку их технического состояния, что также увеличивает их стоимость на вторичном рынке.

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Добавим, что это может повлиять и на украинский авторынок. Все дело в том, что подержанные авто из США активно пользуются популярностью среди украинцев. Таким образом, приобрести машину из Америки может стать еще дороже.

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