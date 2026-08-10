Можно ли ехать быстрее 50 км/ч: тест для водителей

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Водителям предложили тест на знание Правил дорожного движения. Следует определить, с какой максимальной скоростью может двигаться красный автомобиль после проезда двух дорожных знаков.

Об этом сообщают Новини Live

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На изображении автомобиль уезжает из населенного пункта. Рядом установлен знак с цифрой «50».

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С какой скоростью водитель может двигаться дальше?

Не более 50 км/ч. Не более 60 км/ч. Не более 80 км/ч. Не более 90 км/ч. Не более 110 км/ч.

Правильный ответ

Правильный вариант — №4, не более 90 км/ч .

Дело в том, что автомобиль проезжает знак 5.50 «Конец населённого пункта». От этого места перестают действовать требования ПДД, устанавливающие порядок движения в населённых пунктах.

По условиям задачи речь идет об обычной дороге вне населенного пункта. Для легкового автомобиля, которым управляет водитель со стажем более двух лет, максимально разрешенная скорость на такой дороге составляет 90 км/ч . Это предусмотрено пунктом 12.6 ПДД.

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А как же знак "50"

Именно здесь и скрыта главная ловушка теста. Знак 5.33 «Рекомендуемая скорость» с цифрой «50» не устанавливает обязательное ограничение скорости.

Он только рекомендует двигаться на этом участке со скоростью 50 км/ч. Поэтому водитель может ехать быстрее, но не превышая общего разрешенного для этой дороги лимита – в этом случае 90 км/ч .

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