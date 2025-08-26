Можно ли управлять авто без обуви: эксперт объяснил

Авто / © pixabay.com

Хотя украинское законодательство прямо не запрещает управление автомобилем без обуви, это может повлиять на определение вины в случае ДТП. Эксперты по безопасности дорожного движения подчеркивают, что езда босиком или в неподходящей обуви значительно увеличивает риск аварий.

Почему управление без обуви опасно?

Слабое сцепление с педалями. Босые ноги, особенно влажные, имеют плохое сцепление с педалями. Это может усложнить контроль над автомобилем и увеличить тормозной путь.

Высок риск травм. Водитель может получить порезы, ушибы или ожоги, что отвлечет его внимание и помешает управлять автомобилем.

Лучший вариант — это обувь, которая плотно сидит на ноге, имеет тонкую эластичную подошву и закрытый носок и пятку. Рекомендуется выбирать кроссовки, мокасины или лоферы.

Эксперты не советуют управлять автомобилем в шлепанцах, босоножках, обуви на высоком каблуке или слишком массивной обуви. Это может мешать чувствовать педали и быстро реагировать на них.

