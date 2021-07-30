Музыкальная группа создала клип из записей видеокамер с десятков Tesla

Музыканты пели перед чужими электрокарами и просили прислать им кадры

Группа SIR PRYCΞ создала музыкальный видеоклип из записей видеокамер с десятков электромобилей Tesla.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Для видео использовали записи, которые создает охранная функция электрокара Sentry Mode. Эта система была создана для защиты автомобилей от вандализма, и ее можно использовать для разрешения споров с владельцами других авто.

Однако со временем эту функция начали использовать и для других целей. Часто она помогала правоохранителям выявлять и поймать преступников. А SIR PRYCΞ вообще решили сделать с ее помощью музыкальный клип.

Несколько месяцев группа ездила по стране в поисках припаркованных без присмотра Telsa. У автомобилей они начинали петь и играть, зная, что система будет делать видеозапись. Затем они оставляли на машине записку с указанием владельцу, куда отправлять кадры.

Многие согласились послать записи, что позволило группы создать видео. Сами кадры довольно стандартны для музыкального коллектива, но знание того, как они были получены, делает клип особенным.

Ранее сообщалось, что электромобиль Tesla путает Месяц со светофором и поэтому сбрасывает скорость.

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