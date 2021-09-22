На BMW и Daimler подали в суд: от компаний требуют отказа от ДВС

На BMW и Daimler подали в суд: от компаний требуют отказа от ДВС

Экологи хотят, чтоб они ограничили производство бензиновых и дизельных авто до 2030 года.

В Германии руководители экологической общественной организации Deutsche Umwelthilfe подали в суд на автопроизводителей BMW и Daimler-за отказа усилить свои цели по уменьшению выбросов углерода.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Handelsblatt.

Также экологам не нравится, что компании не согласились отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2030 года.

В начале сентября Deutsche Umwelthilfe прислали автопроизводителям письма, в которых дали им срок до 20 сентября, чтобы согласиться на их условия. Они, в частности, включали ограничение производства автомобилей с ДВС до 2030 года.

BMW и Daimler подтвердили, что они не приняли требования общественной организации.

Обе компании еще не определили дату завершения производства бензиновых и дизельных автомобилей.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz объявил о прекращении разработки гибридных автомобилей.

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