На дорогах появился новый знак "песчаный цветок": что он означает

Дорожный знак «Песчаный цветок»

На дорогах Франции начал появляться необычный и пока редкий дорожный знак — песчаный цветок. Он часто сбивает с толку водителей, которые не знают, как на него реагировать. За этим странным символом стоит глубокий экологический смысл.

Об этом сообщает SUV News.

Цель знака и его требования

Знак «песчаный цветок» устанавливается преимущественно в заповедных зонах, парках и лесах. Его основная цель — предупредить водителей о необходимости защиты дикой природы.

Он призывает автомобилистов к трем важным действиям:

Снизить скорость движения. Уменьшить шум (воздержаться от резкого использования клаксона). Не засорять окружающую среду.

Экологи подчеркивают, что снижение скорости в таких зонах только на четверть сокращает риск аварий с участием животных. Резкий сигнал клаксона может напугать дикое животное, которое выскочит на дорогу и спровоцирует ДТП.

Сознание вместо штрафов

Эта инициатива является частью более широкой программы Франции, направленной на экологизацию транспортной инфраструктуры и достижение баланса между мобильностью и экологией.

За игнорирование требований знака не предусмотрено никаких штрафов или санкций. Знак рассчитан исключительно на сознание автомобилистов и их уважение к дикой природе.

