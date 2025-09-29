На дорогах появился синий знак Stop: что он означает

Голубой знак стоп / © Wikimedia Commons

Реклама

Знак Stop является одним из самых универсальных и узнаваемых дорожных символов в мире, который четко требует от водителей полной остановки. Однако в некоторых регионах можно встретить его нестандартные варианты, например, синего цвета. Такие знаки Stop иногда устанавливают на Гавайях.

Об этом пишет Interia.

Статус синего знака Stop

Важно понимать, что эти синие знаки:

Реклама

не являются официальными: они не входят в государственную систему дорожных знаков и не имеют юридической силы .

их обычно размещают частные владельцы на своей территории — возле гостиниц, парковок или туристических объектов .

выполняют ту же функцию: несмотря на отсутствие официального статуса, синий знак предупреждает о необходимости остановки для предотвращения аварий. Большинство водителей воспринимают его всерьез.

Официальные знаки Stop

В Украине дорожные знаки, касающиеся остановки, имеют четкое нормативное определение (красный восьмиугольник с белой надписью):

знак 2.2 («Проезд без остановки запрещен»): запрещает проезд без полной остановки перед стоп-линией или перед самим знаком.

Знак 5.69 («Место остановки»): информационно-указательный знак, обозначающий место, где следует остановиться на запрещающем сигнале светофора или регулятора.

табличка 7.1.2: используется вместе со знаками 2.1 или 2.2 и указывает расстояние до начала действия ограничения.

Таким образом, синий знак Stop — это пример локальной частной инициативы, направленной на повышение безопасности, но не имеющей нормативного статуса. Водителям, особенно в туристических зонах, следует обращать внимание на такие отметки.

Напомним, в Великобритании существуют два основных типа дорожных знаков, регулирующих скоростной режим. Первый — привычный круглый знак с цифрой на белом фоне, обрамленный красной каймой, знакомый водителям по всему миру. Второй — менее заметный и одновременно загадочный: белый круг с одной черной диагональной полосой под углом 45 градусов.

На украинских дорогах появился знак, который многих водителей ввел в ступор: белый треугольник с красной рамкой и черной точкой посередине. Его нет в старых билетах для сдачи экзаменов, поэтому многие автомобилисты не знают, что он означает.