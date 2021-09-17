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На ферме в Техасе обнаружили уникальную коллекцию брошенных под открытым небом автомобилей

На ферме в Техасе обнаружили уникальную коллекцию брошенных под открытым небом автомобилей

autoevolution.com

Это настоящая находка для истинных ценителей классики.

В Техасе обнаружили уникальную коллекцию брошенных автомобилей.

Об этом сообщает Autoevolution.

Отмечается, что ранее здесь жил и работал человек, который любил автомобили. Он был автомехаником и коллекционером. Несколько лет назад он умер, теперь его сын решил избавиться от части коллекции.

Всего в ней числятся более сотни уникальных автомобилей, но особый интерес вызывают модели Hudson, выпускавшихся в период с 1909 по 1954 годы. Мужчина рассказывает, что в коллекции отца насчитывалось около сорока автомобилей производителя. Однако часть из них давно продали, но ориентировочно еще 24 простаивают на огромной территории фермы.

© autoevolution.com
autoevolution.com

Что касается коллекции Hudson, здесь есть такие модели как Hornet и Hollywood, которые были выпущены ограниченным тиражом. Кроме моделей 1940-1950 годов различных марок встречаются старые фургоны, тракторы и бульдозеры. А поскольку владелец был автомехаником, то на ферме можно найти множество двигателей и автомобильных запчастей.

© autoevolution.com
autoevolution.com

Безусловно, это место — настоящая находка для истинных ценителей американской классики. Здесь множество уникальных автомобилей с интересными историями, которые рассказывает в ролике сын автоколлекционера. Другое дело, что машины в откровенно плохом состоянии — некоторые буквально "растворяются" в воздухе из-за всепоглощающей коррозии.

Ранее рассказывалось о том, что в Канаде обнаружили более три тысячи брошенных BMW и MINI Cooper.

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