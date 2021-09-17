На ферме в Техасе обнаружили уникальную коллекцию брошенных под открытым небом автомобилей

Это настоящая находка для истинных ценителей классики.

В Техасе обнаружили уникальную коллекцию брошенных автомобилей.

Об этом сообщает Autoevolution.

Отмечается, что ранее здесь жил и работал человек, который любил автомобили. Он был автомехаником и коллекционером. Несколько лет назад он умер, теперь его сын решил избавиться от части коллекции.

Всего в ней числятся более сотни уникальных автомобилей, но особый интерес вызывают модели Hudson, выпускавшихся в период с 1909 по 1954 годы. Мужчина рассказывает, что в коллекции отца насчитывалось около сорока автомобилей производителя. Однако часть из них давно продали, но ориентировочно еще 24 простаивают на огромной территории фермы.

autoevolution.com

Что касается коллекции Hudson, здесь есть такие модели как Hornet и Hollywood, которые были выпущены ограниченным тиражом. Кроме моделей 1940-1950 годов различных марок встречаются старые фургоны, тракторы и бульдозеры. А поскольку владелец был автомехаником, то на ферме можно найти множество двигателей и автомобильных запчастей.

autoevolution.com

Безусловно, это место — настоящая находка для истинных ценителей американской классики. Здесь множество уникальных автомобилей с интересными историями, которые рассказывает в ролике сын автоколлекционера. Другое дело, что машины в откровенно плохом состоянии — некоторые буквально "растворяются" в воздухе из-за всепоглощающей коррозии.

Ранее рассказывалось о том, что в Канаде обнаружили более три тысячи брошенных BMW и MINI Cooper.

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