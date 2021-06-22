На Филиппинах уничтожили бульдозером суперкары общей стоимостью более миллиона долларов: видео

Под утилизацию попал 21 роскошный автомобиль.

На Филиппинах весьма необычным способом борются с нелегально ввезенными автомобилями.

Так, недавно там бульдозером превратили в металлолом 21 суперкар общей стоимостью 1,2 млн долларов. Уничтожены были автомобили, которые попали в страну в период с 2018 по 2020 годы. Семь из них раздавили в одном порту, еще 14 — в другом.

Одной из уничтоженных машин стал редкий McLaren 620R. Его ввезли в страну в прошлом году с документами на Porsche Cayman, который стоит в несколько раз дешевле.

Причина, по которой жители Филиппин пытаются нелегально импортировать машины, — это высокие пошлины и налоги. Так, на редкий McLaren уплаты были задекларированы в размере около 30 тысяч долларов. Это примерно на 300 тысяч меньше той суммы, которую следовало отдать за 620R.

Другие контрабандные автомобили, которые показательно разбили бульдозером — Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 и Toyota Camry Solara. Без привлечения прессы в тот же день были уничтожены 14 внедорожников Mitsubishi, которые также ввезли на территорию страны незаконно.

Отметим, что это не первое уничтожение премиальных авто на Филиппинах.

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