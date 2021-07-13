На Кипре обнаружили невероятную коллекцию спорткаров Mazda: видео

Их внешний вид оставляет желать лучшего.

Довольно необычную коллекцию автомобилей удалось увидеть возле одного из частных домов на Кипре.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, на новостном портале Reddit опубликовали видеозапись, на которой отразили коллекцию из 15 экземпляров Mazda моделей RX-7 и RX-8.

Большинство роторных спорткаров прошли серьезные модификации, в процессе которых получили развитые бампера, расширители колесных арок, массивные задние антикрылья и модернизированные капоты. Все автомобили простаивают довольно долгое время под солнцем и находятся в плачевном состоянии. Кузова машин покрыты грязью, пылью и трещинами.

Что касается того, кому же принадлежит эта коллекция, то это остается неизвестным.

Некоторые комментаторы предположили, что владелец скупил полтора десятка спорткаров с целью восстановления и последующей продажи. Однако существует версия, что проводить реставрацию хозяин не планирует. Возможно, роторные автомобили разберут по запчастям и продадут местным поклонникам модели.

Ранее рассказывалось о том, что в США продают 16 заброшенных Range Rover.

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