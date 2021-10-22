На одном из европейских авторынков машины с пробегом стали стоить дороже новых: какие причины

На одном из европейских авторынков машины с пробегом стали стоить дороже новых: какие причины

В ближайшее время ситуация точно не изменится.

В Великобритании подержанные автомобили стали стоить дороже новых.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, по данным Auto Trader Group, за прошедшую неделю британцы потратили на покупку подержанных машин на 25% больше, чем за аналогичный период годичной давности. Основной причиной этого является нехватка чипов.

Среди причин роста цен на старые авто называют высокий спрос, а также рекордно низкое количество доступных для покупки машин в дилерских центрах. Дефицит настолько значителен, что даже годовалые автомобили с пробегом стали стоить примерно на 17% дороже, чем такие же новые машины (которых тоже нет в наличии из-за нехватки чипов).

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"Мы не ожидаем замедления роста цен в ближайшее время", — сообщил руководитель отдела аналитики компании Auto Trader Group Ричард Уокер.

Как известно, к сложной обстановке привел непрерывный "полупроводниковый" кризис, который, по словам аналитиков, способствуют очередным прекращением производства чипов из-за новых вспышек заболеваемости на коронавирус в Юго-Восточной Азии.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине бесплатно раздают подержанные автомобили.

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