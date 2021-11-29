На одном из европейских рынков произошел бум импорта подержанных авто: как это повлияет на украинцев

Подобные машины приобрести становится все труднее.

Рынок подержанных автомобилей, похоже, становится все популярнее и в других странах.

Как сообщает Институт исследований авторынка со ссылкой на CARFAX Europe, 2021 год стал рекордным в импорте автомобилей с пробегом в Нидерландах.

Отмечается, что если темпы импорта сохранятся, количество таких машин, ввезенных из других стран, пересекут отметку в 300 тысяч экземпляров. Подобная цифра может изрядно отразиться и на украинцах. Подержанные автомобили из-за границы также популярны среди европейцев. Особенно в странах, где менее развито автомобильное производство. Например, в Польшу с января по октябрь 2021 года привезли 796 357 "легковушек" с пробегом. Это почти вдвое больше машин, чем за аналогичный период привезли в Украину.

Как оказалось, повышенный спрос на подержанные машины существует и в Нидерландах. Большинство транспортных средств привозится из Германии. Показатели импорта 2021 года оказались значительно успешными за прошлые годы, в некоторых случаях — в несколько раз. Основное преимущество подержанных автомобилей и причина, почему европейцы предпочитают им по состоянию на сегодняшний день: возможность купить автомобиль день в день, а не ждать поставок несколько месяцев. Итак, как же все-таки это может повлиять на украинцев.

Подержанных автомобилей на европейских рынках становится меньше. Растет спрос, а за ним цена. Те машины, которые раньше продавались на экспорт в Украину, остаются в странах Европейского Союза. В то же время в Украине спрос на подержанные автомобили, а особенно подержанные авто из-за границы, также не уменьшается. Как следствие:

Купить авто за границей становится труднее. Подбор занимает больше времени, а покупателям приходится мириться с недостатками технического состояния или большими пробегами. Если недавно все хотели "не битую — не рисованную — в родной краске — небольшим пробегом", то сейчас несколько косметических подкрасов или пробег 200+ тысяч — уже нормальная ситуация;

Цена "свежепригнанных" автомобилей в Украине растет. Поскольку внутренний рынок не способен удовлетворить спрос, цены на автомобили зависят от стоимости импорта аналогичных автомобилей. По удорожанию машин из-за границы могут начать расти цены на внутреннем рынке;

Может возрасти количество мошенничества, "скручивание" пробега, маскировка технических неисправностей или подлинной истории автомобиля — например, работы в такси или участия в ДТП. Все ради того, чтобы купить как можно дешевле машину за границей, и продать ее в Украине подороже.

"В условиях дефицита нужно особенно внимательно проверять происхождение автомобиля, его рыночную стоимость и техническое состояние", – сказал генеральный директор сервиса CARFAX в Европе Франк Брюггинг.

Украинские же эксперты подтверждают этот тезис.

"Авторынок Украины сейчас переживает очень интересные времена. С одной стороны — он очень активно развивается и трансформируется. С другой — на него не могут не влиять происходящие в мире процессы. Считаю, что в ближайшее время автомобильному бизнесу придется определяться: строят ли они проверенный и цивилизованный авторынок, занимаются ли мошенничеством, что в конце концов заставит их покинуть этот рынок", — подчеркнул председатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

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