На одной из парковок в Канаде нашли редкий суперкар Lamborghini, полностью покрытый пылью

На одной из парковок в Канаде нашли редкий суперкар Lamborghini, полностью покрытый пылью

Он там точно стоит далеко не один месяц.

На парковке в столице Канады Оттавы обнаружили брошенный Lamborghini Huracan в заряженной версии Performante.

Впрочем, как показывает фотография, суперкар стоит там уже достаточно долго. Все дело в том, что этот автомобиль покрыт слоем пыли, хоть и сохранился в достаточно приличном состоянии. Интересно, что неравнодушные прохожие уже начали оставлять на кузове письма: на лобовом стекле появилось сердце, а на капоте – странная надпись "красавица, не трогай мою машину".

Рядом с суперкаром стоит растение, которое выглядит таким же запущенным. На полу виден развод, что может указывать на более серьезные неприятности, чем пыльный кузов: возможно, суперкар уже не на ходу из-за подтопления.

Performante окрашен в матовый красный цвет, с которым контрастируют карбоновые сплиттеры, антикрыло и пороги, а также черные корпуса зеркал заднего вида и пятиспицевые колесные диски.

Соответствующая фотография появилась на странице Supercar.fails в Instagram.

Huracan Performante представили в 2017 году, а в 2020-м ему на смену пришел еще более "горячий" Huracan STO. Performante укомплектован 5,2-литровым мотором с бронзовыми коллекторами и титановыми клапанами, развивающим 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. С места до 100 км в час суперкар разгоняется за 2,9 секунд, а 200 км в час достигает за 8,9 секунд. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Читайте также:

Мужчина приобрел новенький Lamborghini и сел в тюрьму на 9 лет

Водитель Lamborghini перепутал педали и заехал на суперкаре в озеро

В Великобритании нашли уникальную Lamborghini, простоявшую в сарае более 30 лет