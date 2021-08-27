На одной из самых популярных гонок мира будут ездить на необычном топливе: его создадут из вина

Это должно позволить уменьшить выбросы углерода на 65%.
Французская нефтяная компания TotalEnergies разрабатывает топливо, созданное на основе отходов от производства вина. Оно предназначено для автоспорта и будет представлено в следующем году на гонке "24 часа Ле-Мана".
Об этом сообщает Bloomberg.
Топливо из этанола частично изготавливается из остатков французской винодельческой промышленности, таких как винное масло и виноградные выжимки. Президент Automobile Club de l'Ouest Пьер Фийон, который организует гонку, сказал, что она хорошо подходит для испытания биотоплива.
Топливо должно позволять сократить выбросы углерода в гоночных автомобилях как минимум на 65%.
Другие известные организаторы гонок также будут вынуждены принять во внимание такую инновацию из-за давления, с которым сталкивается промышленность в рамках уменьшения выбросов углерода.
Также в гоночной индустрии сейчас рассматривается возможность электрификации. Porsche AG планирует до 2022 года инвестировать в это больше 7 миллиардов долларов, а половина их новых автомобилей может иметь систему электропривода до 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Японии авиакомпания начала заправлять самолеты биотопливом, которое производят из старых вещей.