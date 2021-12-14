На популярном среди украинцев автомобильном аукционе уже продают внедорожник 2022 модельного года: в чем подвох

Есть вероятность, что он может оказаться у нас.

На популярной автомобильной площадке подержанных машин Copart нашелся неожиданный экземпляр.

Соответствующее объявление появилось на официальном сайте аукциона.

Так, на продажу был выставлен внедорожник Jeep Wagoneer 2022 модельного года. На первый взгляд, автомобиль смотрится идеально и понять, почему он попал на эту площадку, да еще с талоном на утилизацию, можно только после подробного осмотра машины.

Дело в том, что внедорожник побывал в пожаре. Если присмотреться, то лакокрасочное покрытие кузова машины в некоторых местах стало матовым, а хромированные элементы потемнели. Также восстановления требуют оптика и стекло, покрытые толстым слоем сажи. В то же время салон представленного внедорожника не пострадал и выглядит как новый.

copart.com

copart.com

Подкапотное пространство и силовая установка тоже выглядят идеально. Судя по всему, пламя не коснулось этой части автомобиля. Следует отметить, что пробег внедорожника составляет всего 653 км. Он был приобретен несколько месяцев назад. Владелец заплатил за автомобиль 98 094 долларов, но его продадут по значительно меньшей цене. К тому же не придется слишком тратиться на восстановление.

Не исключено, что следующим местом регистрации этого Jeep Wagoneer станет Украина.

Раньше рассказывалось о том, что Copart повысил комиссию на покупку подержанных авто.