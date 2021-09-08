На продажу выставили BMW легендарного Тупака Шакура, в котором он был застрелен

На продажу выставили BMW легендарного Тупака Шакура, в котором он был застрелен

В автомобиле намеренно оставили отверстие от пули.

На продажу выставили BMW 750iL рэпера Тупака Шакура, в котором его застрелили 7 сентября 1996 года.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

В этом месяце исполняется 25 лет со дня смерти легендарного исполнителя, и его автомобиль вновь выставили на продажу. Ранее его хотели продать за 1,5 миллиона долларов, а сейчас машина стоит 1,75 миллиона долларов.

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Несмотря на то, что машину уже много раз не удалось продать, продавец явно убежден, что это настоящая стоимость автомобиля. Сейчас его владельцем является компания Celebrity Cars Las Vegas, которая провела полную реставрацию авто и вернула его к тому состоянию, в котором оно было, когда Тупак ездил в нем.

Отверстие от пули, напоминающее о трагическом прошлом, было намеренно оставлено в BMW 750iL. Колеса — единственное, что не оригинальное у автомобиля, но они соответствуют тому периоду.

Документация, которая добавляется к машине, показывает, что это то самое авто, которым управлял Тупак, и в котором его убили.

Рэпер был застрелен в Лас-Вегасе, когда он уехал из боксерского поединка с боссом звукозаписывающей компании Suge Knight. В него попали четырьмя пулями и впоследствии, 13 сентября, он умер в больнице от внутреннего кровотечения.

Celebrity Cars Las Vegas

Ранее сообщалось, что экс-охранник Тупака Шакура заявил, что рэпер жив и скрывается на Кубе.

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