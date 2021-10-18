На продажу выставили кемпер, который состоит из тягача и трейлера: в нем можно перевозить внедорожник

На продажу выставили кемпер, который состоит из тягача и трейлера: в нем можно перевозить внедорожник

В комплекте с домом на колесах идет Suzuki Samurai 1988 года.

В США за 26 995 долларов продают дом на колесах, созданный на базе тягача International 9200 1996 года и трейлера Arctic Fox 2004 года.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Также с кемпером идет Suzuki Samurai 1988 выпуска, который он может перевозить вместе с собой. Поэтому его можно использовать в случае, если приехать в определенный пункт назначения и нужно осуществить короткую поездку.

motor1.com

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Внутри автодом имеет много удобств. Есть полностью оборудованная кухня с духовкой и ванная комната с туалетом. Также есть зона отдыха и место для сна. Встроенный генератор работает на пропане.

Дизайн не очень стильный по современным стандартам, но кажется функциональным для длительного нахождения в пути.

Тягач имеет почти 998 000 километров пробега. Он оснащен дизельным двигателем Cummins, но нет деталей о том, какая у него трансмиссия. Продавец упоминает, что кондиционер в кабине не работает.

Ранее сообщалось, что американцы создали кемпер для людей на инвалидных колясках.

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