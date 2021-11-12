На продажу выставили классическую BMW мощностью 355 "лошадей": за нее хотят получить сумасшедшие деньги

На продажу выставили классическую BMW мощностью 355 "лошадей": за нее хотят получить сумасшедшие деньги

Этот экземпляр сделает вас особенным на дороге.

На продажу выставили классическую модель BMW — Alpina B10 Bi Turbo .

Соответствующее объявление о продаже появилось на Bringatrailer.

Так, этот автомобиль ездил в Японии и Канаде, прежде чем его приобрел продавец из США в мае 2020 года за 73 тысячи долларов. Сейчас он находится в Фениксе, Аризона, и продается вместе с сервисными записями, чистым отчетом Carfax, передает Auto24.

Внешний вид автомобиля украшает черный оттенок, получивший название Diamantschwarz Metallic. Он также имеет задний фартук Zender, боковые юбки AC Schnitzer, отделку Shadowline, передний спойлер Alpina и серебристые 17-дюймовые колеса Alpina, с шинами Continental ExtremeContact 235/45 спереди и 255/40 сзади.

bringatrailer.com

В салоне есть сиденья с электрорегулировкой, деревянная отделка, обшивка потолка из алькантары, стереосистема Blaupunkt, регулируемый контроллер ускорения и двухзонный автоматический климат-контроль.

bringatrailer.com

B10 BiTurbo построен на 3,4-литровом рядном шестицилиндровом двигателе (М30) с парой турбокомпрессоров Garrett T25, поршнями Mahle, а также тюнингованной головкой цилиндров и распределительным валом. Он обеспечивает мощность 355 л. и 472 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает пятиступенчатая механическая коробка передач, приводящая в движение задние колеса.

Сейчас стартовая стоимость этого экземпляра BMW составляет 55 тысяч долларов. Вероятно, его цена в ближайшее время вырастет.

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