На продажу выставили культовый кемпер Chevrolet за 18 тысяч долларов

Он имеет на крыше солнечные панели, что позволяет ехать в далекое путешествие.

На сайте Craigslist выставили на продажу старый микроавтобус Chevrolet G30, который стоит 18 000 долларов.

Об этом сообщает Motor1.

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Этот дом на колесах имеет 5486 мм в длину. Это означает, что он длиной, как подавляющие количество микроавтобусов, но меньше большинства кемперов. Однако продавец указал, что внутри может стоять высокий человек ростом более 2 метров.

Интерьер автодома полностью переработан. Внутри есть 20 шкафов и выдвижных ящиков, в которых можно хранить багаж. Пол покрыт новым виниловым покрытием и ковром, стены — недавно окрашены. Также есть холодильник и морозильная камера, а еще телевизор и мебель на заказ.

Craigslist

С этим Chevrolet G30 можно выезжать в длительные путешествия, потому что на крыше он имеет две солнечные панели по 175 Вт и две батареи Trojan T105 6V на 225 ампер-часов. Продавец сказал, что они производят даже больше электроэнергии, чем может понадобиться. Внутри есть шестнадцать розеток и полностью светодиодное освещение по всему салону.

Что еще важнее, он имеет всего 126 494 км на одометре. Также дому на колесах недавно обновили много механических деталей.

Craigslist

Ранее сообщалось, что на продажу выставили редкий трейлер из стеклопластика.

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