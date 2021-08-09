На продажу выставили редкий трейлер из стеклопластика: сколько за него хотят получить

На продажу выставили редкий трейлер из стеклопластика: сколько за него хотят получить

Прицеп сможет тянуть почти любое авто

На сайте Craigslist выставили на продажу старый трейлер CT13 от компании U-Haul, который изготовлен из стеклопластика и стоит 13 500 долларов.

Об этом сообщает сайт Motor1.

U-Haul — это компания, основанная в 1945 году, которая предлагает разнообразные услуги для перевозок. У них можно арендовать грузовики или прицепы. Среди последних были небольшие легкие трейлеры из стеклопластика.

Именно этот CT13 имеет корпус длиной 3962 мм и салон – в 3048 мм. Он весит около 544 килограмм, что делает его превосходным прицепом для почти любого транспортного средства.

Аппарат продается с оригинальными наклейками U-Haul снаружи. Продавец говорит, что этот трейлер изготовили в 1985 году, и он является редким и коллекционным.

Внутри он имеет плиту на две конфорки, которая использует пропан, небольшой холодильник, раковину и два светодиодных фонаря. В середине может спать до трех человек, если сложить некоторые мебли.

Craigslist

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