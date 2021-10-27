На продажу выставили редкую 31-летнюю Honda с 17 км пробега на одометре: фото

Автомобиль имеет достаточно приличное состояние.

В Португалии был выставлен на продажу редкий экземпляр Honda CRX 1990 года выпуска.

Об этом говорится в Garagisti.

Отмечается, что за 31 год этот экземпляр проехал всего 17 км – от гаража до дилерского центра, причем все это время автомобиль хранился в сухом помещении в законсервированном состоянии. Неоригинальны только тормозная жидкость и аккумулятор — все остальное (в том числе шины и моторное масло) сохранилось с завода.

Под капотом серебристого хэтчбека 108-сильный атмосферный двигатель объемом 1,6 литра, сочетающийся с 5-скоростной "механикой". Продавец уверяет, что несмотря на длинный простой "все работает отлично", то есть янгтаймер может украсить любую коллекцию без дополнительных вложений.

Купе выглядит безупречно. На кузове, выкрашенном в серебристый цвет, нет ни намека на коррозию, а в салоне до сих пор сохранились бумажные коврики от дилерского центра. Ничего не выгорело и не потускнело, потому что солнечный свет не попадал на машину. В нее даже залито заводское моторное масло. Владелец заменил только тормозную жидкость и аккумулятор.

Этот экземпляр относится ко второму поколению модели, которое выпускалось с 1987 по 1991 годы. Купе выстроено на базе Honda Civic. Сколько намереваются выручить за этот автомобиль не уточняется, но вряд ли он уйдет с молотка по минимальной ставке.

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