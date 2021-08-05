На продажу выставили редкую Lamborghini, которая 40 лет простояла в гараже и имеет очень интересную историю

На продажу выставили редкую Lamborghini, которая 40 лет простояла в гараже и имеет очень интересную историю

За нее планируют выручить до 2,2 миллиона долларов.

В США в аукционном доме RM Sotheby's готовят к торгам уникальную Lamborghini Miura P400 S 1971 выпуска.

Об этом сообщает Hypebeast.

Этот экземпляр, который лишен лакокрасочного покрытия, имеет довольно интересную историю. Отмечается, что Lamborghini Miura P400 S 40 лет простояла в гараже в Калифорнии, а первым владельцем этого итальянского суперкара была 19-летняя студентка Калифорнийского университета, приехавшая из Ирана.

Из-за наложенных на страну санкций родители девушки не могли переводить ей деньги, потому прибегли к оригинальной схемы: заказали Lamborghini Miura в спецификации для США и оплатили доставку, а дочери поручили сразу продать машину и жить на вырученные средства. Однако девушка решила оставить автомобиль себе и ездила на нем в течение двух лет, пока не попала в аварию. Ущерб был незначительным: пострадала только зона правой передней фары, однако местные мастера не смогли справиться с ремонтом из-за сложной конструкции и хитроумной формы фар. В результате суперкар оставили в гараже до лучших времен.

Sotheby’s

Сорок лет спустя автомобиль выкупил поклонник Lamborghini, который нанял команду опытных мастеров. Они работали над восстановлением суперкара в течение восьми месяцев, в результате решив полностью лишить его лакокрасочного покрытия и отшлифовать кузов.

Благодаря длинному сроку без движения, пробег 50-летнего автомобиля не превышает 26 тысяч километров. Движущей силой суперкара выступает 4-литровый V12, который выдает 370 л.с. мощности. По оценкам Sotheby's, за Lamborghini Miura удастся выручить от 1,8 до 2,2 миллиона долларов. Торги состоятся 14 августа в Монтерее (Калифорния, США).

Ранее рассказывалось о том, что Lamborghini навсегда отказалась участвовать в автосалонах.

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